Baden-Baden (ots) -ARD Story mit Matthias Matschke als angehendem Immobilienhai am 28.10., 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek / Auftakt zur Mitmachaktion "besserwohnen"Er ist der Albtraum eines jeden Mieters: der skrupellose Immobilieninvestor. In der ARD Story "Crashkurs für Immobilienhaie" schlüpft Schauspieler Matthias Matschke in die Rolle eines hemmungslos profitgierigen Immobilienhais. Ausgestattet mit Assistentin und schnellem Auto taucht er ein in die Welt der Investoren, testet die Grenzen des Marktes - und trifft auf Berater:innen, die mit perfiden Tricks helfen, Mieter:innen loszuwerden. Die ARD Story ist der Auftakt zur Mitmachaktion "besserwohnen" und wird am 28. Oktober um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Schon ab morgens steht sie in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.Matthias Matschke als knallharter InvestorÜber die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete. Viele finden keine Wohnung oder haben Angst vor Sanierungen, die die Mieten unbezahlbar machen. Doch wie fühlt es sich auf der anderen Seite an? Für die ARD Story schlüpft Schauspieler Matthias Matschke in die Rolle eines knallharten Investors und checkt als Immobilienhai, wie er mit Wohnungen so richtig abzocken kann. Für den ironischen Perspektivwechsel lotet er als Kunstfigur die Grauzonen des Marktes aus. Zwischen investigativer Recherche und leichter Satire verdeutlicht der Film, wie absurd die Realität auf dem Wohnungsmarkt sein kann, entlarvt Missstände und zeigt den Wahnsinn hinter steigenden Mieten.ARD-Mitmachaktion "besserwohnen"Die ARD Story ist gleichzeitig auch der Auftakt für eine bundesweite Mitmachaktion. Unter dem Hashtag "besserwohnen" will die ARD wissen: Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland mit ihrer Wohnung? Ist die Miete fair? Und wie klappt es mit dem Vermieter oder der Vermieterin? Mit der Mitmachaktion will die ARD alle Mieter:innen dazu einladen, ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen und über ihre Wohnverhältnisse zu berichten. Die anonymisierten Daten wertet die ARD gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund aus und berichtet darüber im Ersten, in der ARD Mediathek, in der ARD Audiothek, im Radio und auf Social Media. Start der Mitmachaktion ist der 28. Oktober 2025."Crashkurs für Immobilienhaie"Die ARD Story "Crashkurs für Immobilienhaie": am 28. Oktober, 22:50 Uhr im Ersten und vorab in der ARD Mediathek - investigativ, entlarvend und überraschend komisch.