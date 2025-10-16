© Foto: Siegra Asmoel - imageBROKERWährend der Kurs von XRP weiter einbricht, kämpft Ripple mit regulatorischem Gegenwind und versucht, mit neuen Projekten das Vertrauen zurückzugewinnen.Am Donnerstagmittag notiert XRP bei 2,44 US-Dollar, ein Tagesminus von 2,47 Prozent. Auf Wochensicht hat sich der Verlust auf 13 Prozent ausgeweitet. Der gesamte Krypto-Markt fällt um weitere 1,77 Prozent auf 3,77 Billionen US-Dollar, während der Fear & Greed Index auch weiter zurückgeht - von 37 auf 32. Noch in der vergangenen Woche lag er bei 58 Punkten. (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Massive Enthebelung trifft XRP-Markt Das offene Interesse an XRP-Futures ist in den letzten Tagen um 50 Prozent auf 4,22 Milliarden US-Dollar eingebrochen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
