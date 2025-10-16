Das US-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise hat die Marktteilnehmer mit seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf dem falschen Fuß erwischt. Die Gesellschaft geht von einem deutlich niedrigeren Gewinn aus. Anleger strafen die Aktie im vorbörslichen Handel mit einem Minus von knapp zehn Prozent ab.Beim Ergebnis je Aktie will Hewlett Packard Enterprise im Fiskaljahr 2026 zwischen 2,20 Dollar und 2,40 Dollar verdienen. Analysten hatten hingegen 2,41 Dollar pro Papier auf dem Zettel. Im darauffolgenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
