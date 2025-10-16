Die Krypto-Engagements der Familie des US-Präsidenten Donald Trump entpuppen sich als eine wahre Goldgrube. Einem Bericht der Financial Times zufolge sollen die Gewinne vor Steuern die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten haben. Dies bestätigte Trumps Sohn Eric indirekt und bezeichnete die tatsächlichen Gewinne als "wahrscheinlich mehr". Doch wie kommt dies Summe zusammen?Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten ist die Firma World Liberty Financial, die von Trumps Söhnen und Verbündeten gegründet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
