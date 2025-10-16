Die Samsung-Gruppe baut ihr Engagement im Bereich der Krebsdiagnostik aus. Dafür gehen die Koreaner eine Partnerschaft mit dem Onkologie-Spezialisten GRAIL ein und streben sogar eine Beteiligung bei den Amerikanern an. Die Aktie der Illumina-Ausgründung schießt im vorbörslichen Handel um knapp 20 Prozent in die Höhe.Konkret haben Samsung C&T und Samsung Electronics eine verbindliche Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit mit GRAIL unterzeichnet. Geplant ist, den Krebsfrüherkennungstest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
