ZDFneo Änderungsmitteilung
Woche 45/25
Sonntag, 02.11.
Bitte Programmänderung beachten:
5.25 UNBUBBLE: Ist Rap jetzt gay?
Deutschland 2025
(Die Sendung "Terra Xplore" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 47/25
Donnerstag, 20.11.
15.50 Suits Bitte Korrektur beachten: Zur Brust nehmen
Legal-Drama
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.20 Suits
Doppeltes Spiel Teil 1 & 2
Legal-Drama
(vom 6.10.2025)
Im Streaming: 20. November 2025, 10.00 Uhr bis 20. Dezember 2025
Freitag, 21.11.
Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:
15.55 Suits
Patente und andere Unwägbarkeiten
Legal-Drama
(vom 6.10.2025)
Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025
16.35 Suits
Überholmanöver
Legal-Drama
(vom 6.10.2025)
Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025
17.15 Suits
Schmutzige kleine Geheimnisse
Legal-Drama
(vom 6.10.2025)
Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025
17.55 The Rookie
Redwood
(vom 7.2.2020)
(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 48/25
Montag, 24.11.
Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:
15.55 Suits
Rausgehauen
Legal-Drama
(vom 7.10.2025)
Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025
16.35 Suits
Ausgehandelt
Legal-Drama
(vom 7.10.2025)
Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025
17.15 Suits
Moralische Bedenken
Legal-Drama
(vom 7.10.2025)
Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025
17.55 Suits
Identitätskrise
Legal-Drama
(vom 7.10.2025)
Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025
(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)
Dienstag, 25.11.
Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:
15.55 Suits
Herausforderungen
Legal-Drama
(vom 8.10.2025)
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025
16.35 Suits
Nachtschicht
Legal-Drama
(vom 8.10.2025)
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025
17.15 Suits
Spielregeln
Legal-Drama
(vom 8.10.2025)
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025
17.55 Suits
Enthüllungen
Legal-Drama
(vom 8.10.2025)
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025
(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)
Mittwoch, 26.11.
Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:
15.50 Suits
Machtgefüge
Legal-Drama
(vom 9.10.2025)
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025
16.30 Suits
Alleingänge
Legal-Drama
(vom 9.10.2025)
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025
17.15 Suits
Kräftemessen
Legal-Drama
(vom 9.10.2025)
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025
17.55 Suits
Entdeckungen
Legal-Drama
(vom 9.10.2025)
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025
(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)
Donnerstag, 27.11.
Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:
15.50 Suits
Verluste
Legal-Drama
(vom 10.10.2025)
Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025
16.30 Suits
Volles Risiko
Legal-Drama
(vom 10.10.2025)
Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025
17.15 Suits
Überaschungsangriff
Legal-Drama
(vom 10.10.2025)
Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025
17.55 Suits
Alles auf Anfang
Legal-Drama
(vom 10.10.2025)
Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025
(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)
Freitag, 28.11.
Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:
15.50 Suits
Konsequenzen
Legal-Drama
(vom 13.10.2025)
Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025
16.35 Suits
Abrechnung
Legal-Drama
(vom 13.10.2025)
Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025
17.15 Suits
Aus dem Nichts
Legal-Drama
(vom 13.10.2025)
Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025
17.55 Suits
Schwachstelle
Legal-Drama
(vom 13.10.2025)
Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025
(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)
