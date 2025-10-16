DJ Philly-Fed-Index sinkt deutlicher als erwartet

DOW JONES--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Oktober deutlicher als erwartet eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf minus 12,8 (September: plus 23,2) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 9,5 erwartet. Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

Der Subindex der Auftragseingänge erhöhten sich auf plus 18,2 (plus 12,4) Punkte und der Beschäftigungsindex sank auf plus 4,6 (plus 5,6) Punkte. Der Index der Auslieferungen fiel auf plus 6,0 (plus 26,1) Punkte. Zudem scheint sich weiterer Inflationsdruck aufzubauen: Der Index der erzielten Preise erhöhte sich auf plus 26,8 (plus 18,8) und der Index der gezahlten Preise auf plus 49,2 (plus 46,8) Punkte.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

October 16, 2025

