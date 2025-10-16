© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Der chinesische E-Auto-Riese BYD gerät im Heimatmarkt unter Druck. Mit einer massiven Expansion nach Afrika will das Unternehmen neues Wachstum sichern.Der chinesische Elektroautohersteller BYD richtet seinen Blick verstärkt auf Afrika. Nach Angaben von Stella Li, Executive Vice President des Unternehmens, will BYD bis Ende 2026 rund 300 Schnellladestationen in Südafrika errichten. In einem Interview mit Bloomberg TV erklärte Li, das Unternehmen befinde sich derzeit in der Aufbauphase eines landesweiten Händlernetzes. Neue Märkte gegen Preiskampf in China Der Schritt nach Afrika erfolgt in einer Phase intensiven Wettbewerbs im Heimatmarkt. In China tobt ein harter Preiskrieg unter …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE