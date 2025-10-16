Die geplante Übernahme ist Teil der umfassenderen Strategie der Multiply Group, die darauf abzielt, die Unternehmensgröße zu vergrößern, Synergien im Portfolio zu verbessern und langfristigen Wert zu schaffen.

2PointZero bringt skalierbare Vermögenswerte in den Bereichen Energie, Bergbau und Finanzdienstleistungen ein, während Ghitha Holding eine diversifizierte Plattform für Lebensmittel und Landwirtschaft beisteuert.

Die Transaktion unterliegt weiterhin der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Weitere Einzelheiten werden nach Abschluss des Prüfungsverfahrens bekannt gegeben.

Multiply Group (ADX: MULTIPLY), die in Abu Dhabi ansässige Investmentholdinggesellschaft, die weltweit in Unternehmen investiert und diese betreibt, gab heute bekannt, dass ihr Vorstand einen Vorschlag zum Erwerb von 2PointZero und Ghitha Holding im Rahmen einer Aktientausch-Transaktion genehmigt hat.

Gemäß den vorgeschlagenen Bedingungen würde die Multiply Group Aktien zum Erwerb von 2PointZero und Ghitha Holding anbieten, gefolgt von der Ausgabe neuer Aktien zur Abwicklung der Transaktion. Die Transaktion wird derzeit geprüft und unterliegt noch der Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden.

2PointZero ist ein transformatives Investmentunternehmen mit skalierbaren Vermögenswerten in den Bereichen Energie, Bergbau und Finanzdienstleistungen, das als KI-Enabler und Beschleuniger der Energiewende fungiert und eine intelligentere, nachhaltigere Zukunft vorantreibt. Ghitha Holding ist ein führender Mischkonzern, der in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Vertrieb tätig ist und eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit spielt. Gemeinsam repräsentieren diese Unternehmen komplementäre Stärken in den Bereichen Energie und Konsumgüter, zwei grundlegende Säulen jeder Wirtschaft, die das tägliche Leben antreiben und den globalen Übergang zu saubereren, intelligenteren Systemen vorantreiben.

Die Transaktion soll die operative und investitionsbezogene Effizienz des gesamten Portfolios der Multiply Group verbessern, indem sich ergänzende Vermögenswerte unter einer einzigen börsennotierten Plattform konsolidiert werden.

Syed Basar Shueb, Chairman der Multiply Group, äußerte sich wie folgt: "Diese Transaktion stellt eine natürliche Weiterentwicklung unserer Portfoliostrategie dar, die darauf abzielt, die Größe zu optimieren und die Plattformen zu stärken, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das Angebot von Multiply zur Übernahme von 2PointZero und Ghitha spiegelt unseren strategischen Ansatz zur Wertschöpfung und unseren langfristigen Fokus auf den Aufbau global wettbewerbsfähiger Investmentgesellschaften wider, die nachhaltigen Shareholder Value generieren."

Samia Bouazza, CEO und Managing Director der Multiply Group, fügte hinzu: "Diese strategische Fusion ist mehr als eine Konsolidierung der Bilanzen sie ist die Zusammenführung von Visionen, Zielen, Kapital, Megathemen und außergewöhnlichen Teams. Gemeinsam bilden wir eine ausgewogene und diversifizierte Investmentgruppe mit einem Volumen von 120 Milliarden AED, die die Bereiche Energie, Lebensmittel, Logistik, Verpackung, Bergbau, Bekleidung, Medien, Mobilität und Schönheit abdeckt. Durch diese Unternehmen, die sich über 85 Länder erstrecken, streben wir an, weltweit 1 Milliarde Menschen zu bedienen. Unser Fokus liegt darauf, unseren Gewinn sowohl organisch als auch anorganisch zu steigern, durch KI Wertpotenziale zu erschließen und unseren Aktionären konsistente, langfristige Renditen zu bieten."

Die Transaktion wird im Rahmen eines Aktientauschs durchgeführt, wobei die Multiply Group rund 23,36 Milliarden neue Aktien ausgibt, um 2PointZero und Ghitha Holding zu erwerben, wodurch sich ihr Aktienkapital von 2,8 Milliarden AED auf 8,64 Milliarden AED erhöht. Nach Abschluss der Fusion wird das fusionierte Unternehmen 34,56 Milliarden Aktien umfassen, was eine erhebliche Erweiterung der Kapitalbasis der Multiply Group darstellt.

Diese strategische Akquisition im Rahmen einer Umstrukturierung unterliegt noch der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Weitere Einzelheiten werden nach Abschluss des Prüfungsverfahrens bekannt gegeben.

ÜBER DIE MULTIPLY GROUP

Multiply Group PJSC ist eine in Abu Dhabi ansässige Investmentholdinggesellschaft, die weltweit in transformative, Cashflow generierende Unternehmen investiert und diese betreibt.

Die Multiply Group, bekannt für ihre charakteristische Wachstumsorientierung, wird weiterhin Kapital in ihre beiden unterschiedlichen Geschäftsbereiche investieren, die beide einen disziplinierten Investitionsansatz verfolgen und eine konsistente, nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre auf kurze, mittlere und lange Sicht gewährleisten.

Multiply tätigt Investitionen und ist in langfristigen strategischen Branchen tätig, derzeit in den Bereichen Mobilität, Energie, Medien und Kommunikation, Wellness und Schönheit, Einzelhandel und Bekleidung sowie Verpackung. Die Kerninvestitionen sorgen für langfristige wiederkehrende Erträge, mit denen ergänzende Akquisitionen getätigt werden.

Multiply+ erweitert unsere globale Reichweite wir investieren branchen- und anlageklassenübergreifend mit einem Ziel: Renditen durch disziplinierte Kapitalallokation zu erzielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.multiply.ae

