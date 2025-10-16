Wichtige Handelstermine im ÜberblickIm Mittelpunkt stehen am Freitag zahlreiche Quartals- und Umsatzberichte (u. a. von Nordea, ABB, Nestlé und TSMC), begleitet von wichtigen US-Konjunkturdaten zu Einzelhandel und Produzentenpreisen sowie internationalen Handels- und BIP-Statistiken. Besonders aufmerksam dürfte der Markt auf die US-Inflations- und Konsumausgaben sowie auf die Ergebnisse großer Unternehmen blicken.TERMINE UNTERNEHMEN06:30 FIN: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de