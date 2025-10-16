Das Sicherheitsunternehmen F5 wurde nach eigenen Angaben Opfer eines Cyber-Angriffs. Dahinter sollen staatliche Akteure stecken. Das US-amerikanische Cybersicherheitsunternehmen F5 ist Opfer eines gezielten Hackingangriffs geworden. Wie Bleeping Computer berichtet, sind mutmaßlich staatlich gesteuerte Angreifer:innen in die Systeme des Unternehmens eingedrungen und haben dabei nicht näher bezeichnete Schwachstellen der BIG-IP-Plattform sowie Quellcode ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n