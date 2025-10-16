An der Frankfurter Wertpapierbörse rangiert im deutschen Leitindex am Donnerstag die Aktie der Merck KGaA auf dem letzten Platz. Das Unternehmen mit Sitz in Darmstadt kann mit den Aussagen auf dem heutigen Kapitalmarkttag nicht überzeugen, vor allem der Ausblick auf das kommende Jahr schmeckt den Marktteilnehmern nicht.Nach einem eher holprigen Geschäftsverlauf stehen dem Merck-Konzern voraussichtlich auch 2026 Schwierigkeiten bevor. Zweimal musste Vorstandschefin Belen Garijo bereits ihre Ziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär