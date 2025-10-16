© Foto: adobe.stock.comLicht und Schatten - Gold und Brent Öl. Während im Edelmetallsektor unverändert ausgelassene Kaufstimmung herrscht, hängen über dem Ölsektor schwarze Wolken. Brent Öl drohen massive Turbulenzen.Die Musik spielt abseits von Brent Öl und WTI Öl Die Gegensätze könnten nicht größer sein. Während Gold von einem Rekord zum nächsten jagt und man in Bezug auf Silber bereits über dreistellige Preise diskutiert, herrscht im Ölsektor Tristesse. Brent Öl hängt nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 65 US-Dollar in den Seilen. Dass der Ölpreis nicht gleich auch noch die zentrale Unterstützung 60 US-Dollar / 58 US-Dollar durchschlagen hat, ist aus charttechnischer Sicht das einzig Gute …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE