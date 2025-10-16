Die Berichtssaison ist angelaufen. Ein Trend ist noch nicht auszumachen. US-Präsident Donald Trump bewegt mit seinen Kommentaren auf Truth Social die Aktienmärkte. Der KI-Boom scheint ungebrochen und die Wahrscheinlichkeit weiterer US-Zinssenkungen nimmt zu. Wie kann man hier den Bogen zu den heimischen Small und Mid Caps hinbekommen? Die Aktie des Spezialisten für Fernwartungssoftware Teamviewer liegt noch immer am Boden. Woher könnten frische Impulse kommen? Der Geschäftsverlauf von Bertrandt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär