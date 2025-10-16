Goldminenaktien erleben 2025 ein starkes Comeback - und doch kann man ihnen im Vergleich zur allgemeinen Aktienmarktentwicklung aus den folgenden Gründen weiterhin deutliches Nachholpotenzial attestieren. Zwar haben viele Goldproduzenten in diesem Jahr kräftig zugelegt, doch die jahrelange Schwächephase hat tiefe Spuren hinterlassen. Seit September 2011 hat der S&P-500 bspw. um 468 Prozent zugelegt, während der NYSE Arca Gold BUGS Index im selben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
