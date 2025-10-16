Mainz (ots) -
Woche 44/25
Do., 30.10.
Bitte Beginnzeitkorrektur ab 22.15 Uhr beachten:
22.15 Markus Lanz - Flucht
23.20 Markus Lanz (VPS 23.15)
(Weiterer Ablauf ab 0.30 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 48/25
So., 23.11.
17.15 Terra Xplore
250 Kilo - bin ich süchtig nach Essen?
Bitte Ergänzung beachten:
Moderation: Leon Windscheid
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.15 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6139339
Woche 44/25
Do., 30.10.
Bitte Beginnzeitkorrektur ab 22.15 Uhr beachten:
22.15 Markus Lanz - Flucht
23.20 Markus Lanz (VPS 23.15)
(Weiterer Ablauf ab 0.30 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 48/25
So., 23.11.
17.15 Terra Xplore
250 Kilo - bin ich süchtig nach Essen?
Bitte Ergänzung beachten:
Moderation: Leon Windscheid
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.15 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6139339
© 2025 news aktuell