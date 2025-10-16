Leipzig (ots) -Am Morgen des 25. November 2019 steht Dresden unter Schock. In der Nacht drangen Männer mit roher Gewalt in das weltberühmte historische Grüne Gewölbe ein. Einer von ihnen steht zeitgleich wegen des Diebstahls der 100 Kilogramm schweren Goldmünze im Berliner Bode-Museum vor Gericht. Trotz des laufenden Prozesses zieht der Mann aus dem Remmo-Clan mit vier Cousins in Dresden den nächsten Millionencoup durch. Sie stehlen - in nicht einmal fünf Minuten - im Dresdner Residenzschloss Juwelen im Versicherungswert von über 100 Millionen Euro. Im Film geben beteiligte Ermittler, Juristen und in den Fall verwickelte Dresdner exklusive Interviews. Sie erzählen detailreich von dem spektakulären Einbruch, der langwierigen Suche nach den Tätern, dem nachfolgenden Indizienprozess, einem umstrittenen Deal und von der Rückgabe eines Teils der Beute."Millionencoup im Grünen Gewölbe" heißt der neue Film aus der ARD Crime Time-Reihe. Bevor er am 29. Oktober 2025 in der ARD Mediathek startet, feiert er in Dresden im Rahmen einer Preview seine Premiere.Zu dieser exklusiven Preview laden wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein:am Donnerstag, 23. Oktober 2025, um 19.30 Uhr,im Haus der Kathedrale, Schlossstraße 24, in 01067 Dresden.Im Anschluss an die Filmvorführung stehen Ihnen Autoren, Ermittler sowie Vertreterinnen und Vertreter der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden für Gespräche zur Verfügung.Durch den Abend führt MDR-Moderatorin Susann Reichenbach.Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.Bitte melden Sie sich dafür bis zum 22. Oktober gerne über folgenden Link an:www.mdrevents.de/medieneinladung-preview-gruenes-gewoelbe (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mdrevents.de%2Fmedieneinladung-preview-gruenes-gewoelbe&data=05%7C02%7CInes.Schulz%40mdr.de%7Cfdb8f9e7f70643689dbd08de0cb8ec81%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638962185532400240%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7OS34YD%2FYzvDJx36PjTg1mNYrob58dUs1BuMraC2mvk%3D&reserved=0)ARD Crime Time ist eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, HR, SWR, NDR, WDR und BR und präsentiert jeden Monat eine hochwertig produzierte Film-Staffel, in der besondere Mord- und andere Kriminalfälle detailliert aufgearbeitet werden. Die neue Staffel zum spektakulären Einbruch in das Dresdner Grüne Gewölbe ist eine MDR-Produktion und wird am 29. Oktober 2025 in der ARD Mediathek veröffentlicht (3 x 30 Minuten). Der gleichnamige Podcast ist ab 15. November in der ARD Audiothek abrufbar; das MDR-Fernsehen zeigt den Film am 28. Dezember, um 22.00 Uhr in seinem Programm.Medienkontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Katrin Stolle, Tel.: 0341.300-6453, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.de.Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6139342