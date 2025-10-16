Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000D2O3 Rivco Australia Ltd. 16.10.2025 AU0000426512 Rivco Australia Ltd. 17.10.2025 Tausch 1:1
CA3001442019 Evergold Corp. 16.10.2025 CA3001447067 Evergold Corp. 17.10.2025 Tausch 10:1
CA75974M1059 Renegade Gold Inc. 16.10.2025 CA75974M2040 Renegade Gold Inc. 17.10.2025 Tausch 3:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000D2O3 Rivco Australia Ltd. 16.10.2025 AU0000426512 Rivco Australia Ltd. 17.10.2025 Tausch 1:1
CA3001442019 Evergold Corp. 16.10.2025 CA3001447067 Evergold Corp. 17.10.2025 Tausch 10:1
CA75974M1059 Renegade Gold Inc. 16.10.2025 CA75974M2040 Renegade Gold Inc. 17.10.2025 Tausch 3:1
© 2025 Xetra Newsboard