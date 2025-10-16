Taschkent hat 202 neue Elektrobusse des chinesischen Herstellers Yutong erhalten. Die Lieferung ist Teil des Modernisierungsplans für den öffentlichen Verkehr, der vorsieht, bis 2030 die Hälfte der Busflotte der usbekischen Hauptstadt auf E-Antrieb umzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen bis Ende 2026 insgesamt 1.200 E-Busse geliefert werden. Wir erinnern uns: Ende 2023 meldete BYD einen Großauftrag aus Usbekistan, der die Lieferung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
