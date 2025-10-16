KÖLN (dpa-AFX) - Deutz baut sein Engagement im Rüstungsgeschäft durch eine Partnerschaft aus. Als Teil davon will sich der Motorenbauer an der strategischen Finanzierungsrunde von ARX Robotics beteiligen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Der Abschluss werde in den nächsten Wochen erwartet. Der Schritt sei Teil einer umfassenderen strategischen Partnerschaft der beiden Unternehmen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Im Zuge der Partnerschaft sollen die Antriebssysteme von Deutz in unbemannte Landfahrzeuge von ARX Robotics eingesetzt werden. Dieser erhalte Zugang zu Antriebssystemen, mobiler Energieinfrastruktur und zum Produktionsnetz von. Deutz hatte Anfang September bereits den Drohnenantriebspezialisten Sobek übernommen und damit sein Rüstungsgeschäft ausgebaut.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Deutz-Aktie legte am Nachmittag auf dem zweiten Platz im SDax um 3,6 Prozent zu.