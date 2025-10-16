Der Russell 2000 könnte bis zum Jahresende weiter zulegen. Experten sehen in der Zinswende und der wirtschaftlichen Stärke der USA großes Potenzial für Small-Cap-Aktien.Small-Cap-Aktien könnten zum Jahresende eine überraschend starke Performance zeigen. Der Russell 2000 erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch. In den vergangenen 4 Wochen lege er fast 5 Prozent zu. Katie Stockton, Gründerin von Fairlead Strategies, die den S&P 500 kurzfristig als bärisch einstuft, sieht in dieser Bewegung eine potenzielle Umschichtung der Anleger, die von der Schwäche bei Large-Cap-Technologieaktien profitieren könnten. Die jüngste Outperformance von Small Caps wird zum Teil durch die geldpolitischen …Den vollständigen Artikel lesen ...
