Der KI-Hype ist ungebremst: Unternehmen weltweit, allen voran Techkonzerne, investieren Milliarden in Chips, Rechenzentren, Energieversorgung und KI-Anwendungen. Doch sind diese Ausgaben gerechtfertigt oder werden sie sich rächen? Alibaba - einer der chinesischen KI-Vorreiter - gibt eine eindeutige Antwort.Nvidia investiert bis zu 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI, Microsoft über die nächsten Jahre rund 30 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur in Großbritannien, Meta rund schließt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär