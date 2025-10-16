Der Bundesfinanzhof (BFH) wird bald in drei Verfahren zur Grundsteuer "Bundesmodell" mündlich verhandeln. Diese Punkte sind für Millionen Immobilieneigentümer und Mieter jetzt zu beachten Der Hintergrund: Seit 2025 ist Deutschland 35 Jahre nach der Wiedervereinigung in puncto Grundsteuer erneut geteilte Republik: Bewertungsvorschriften des neuen Bundesmodells gelten für Grundstücke in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Schleswig-Holstein, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE