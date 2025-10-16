Der GKV-Schätzerkreis hat den zu erwartenden durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz der Krankenkassen für das Jahr 2026 beziffert: 2,9%, 0,4 Prozentpunkte höher als die letztjährige Schätzung für 2025. Die Kritik folgte schon bald darauf. Aber wie akkurat ist dieser Wert eigentlich reell? Es wird viel diskutiert über die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). In gewisser Weise ist sie selbst ein Patient: Jahr für Jahr muss sie finanzielle Defizite hinnehmen, belastet durch den regulären Bundeszuschuss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
