Der Spezialversicherer Markel startet ein neues KI-basiertes Tool für Gewerbemakler. Eine interaktive Karte zeigt, welche Firmen es wo auf dem deutschen Markt gibt und ermöglicht es Vermittlern, die Suche und Auswahl der Unternehmen mit bestimmten Versicherungsprodukten zu kombinieren. Mit Markel Prime hat der Spezialversicherer Markel in Deutschland einen neuartigen KI-gestützten Service für Makler im Angebot. Herzstück ist die interaktive Karte "Prime-Map". Sie zeigt, welche Firmen es wo auf dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
