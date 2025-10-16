Wirkliche Chance, einen BTC-Block zu schürfen und warum Memecoin-Mining besser ist

Eine große Anzahl von Institutionen ist in das Bitcoin-Mining-Geschäft eingetreten, womit sich der Markt gewandelt hat und nicht mehr dasselbe Umfeld für die Kleinanleger bietet, wie es noch vor 12 bis 15 Jahren der Fall war.

So sind die Zeiten mittlerweile vorbei, in denen man nur mit einem Laptop einen Bitcoin schürfen konnte, so wie es das Tuning eines Vergasermotors im Zeitalter von KI-gesteuerten Elektroautos ist.

Trotzdem sind Laptops deswegen nicht gleich nutzlos. Denn in der Zwischenzeit haben sich die Konditionen durch den Start des neuen Projektes PepeNode (PEPENODE) wieder verbessert, da fairere Gewinnchancen geboten werden.

Somit müssen die Privatanleger nicht mehr mit milliardenschweren Mining-Unternehmen konkurrieren, was nur noch eine geringe Chance bietet, einen Block zu schürfen. PepeNode will hingegen das Umfeld wieder für die Kleinanleger verbessern.

So verdienen die Nutzer innerhalb des virtuellen Mining-Games durch eine strategische Kombination von Mining-Geräte Belohnungen, welche davon abhängen, wie die Hardware miteinander kombiniert wird.

Zudem erhalten die Spieler in PepeNode nicht Bitcoin, sondern stattdessen die volatilen Memecoins wie PEPENODE, PEPE, FARTCOIN und weitere. Im Unterschied zu dem traditionellen Mining wurde das ganze Konzept mit der Gamifizierung unterhaltsamer gestaltet, wobei DeFi-Mechanismen mit der Meme-Kultur verbunden werden.

Der Vorverkauf von PepeNode hat bisher 1,8 Mio. USD eingenommen und noch können sich schnelle Investoren günstige Konditionen zu Beginn sichern. So wird der eigene PEPENODE-Coin derzeit noch für einen Preis von gerade einmal 0,001105 USD angeboten. In weniger als zwei Tagen wird allerdings eine neue Preiserhöhung erfolgen.

Die harte Wahrheit über das Solo-Mining

Die Hashrate von Bitcoin ist über die vergangenen Jahre kontinuierlich gestiegen und auch in der nächsten Zeit ist aufgrund der zunehmenden Adoption mit einer Fortsetzung des Trends zu rechnen.

Derzeit liegt die Hashrate bei 1,0 Zh/s, womit 1 Billion Terrahash um 144 Bitcoin-Blöcke pro Tag konkurrieren. Dies ist für einen Solo-Miner so, als würde er alle 10 Minuten einen Lottoschein aus einem Pool von 10 bis 11 Millionen kaufen.

https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart

Angenommen, Sie würden mit einem Antminer S19j Pro eine Mining-Anlage mit 100 TH/s betreiben, was für einen kleinen Miner schon ansehnlich ist. So würden Ihre jährlichen Kosten für Strom und Wartung bei rund 3.000 USD liegen.

Dennoch ist Ihre Chance, einen Block zu entdecken, rund 1 zu 10 bis 11 Millionen. Daher würde es statistisch betrachtet auch nur alle 180 bis 220 Jahre geschehen, sofern es in der Zwischenzeit zu keinerlei Ausfällen kommt.

Sollten Sie Glück haben und einen Block finden, so läge Ihre Belohnung bei 3,125 BTC, welche basierend auf dem aktuellen Preis von 110.836 USD auf einen Wert von 346.362,50 USD kommt. Ebenso gibt es einen kleinen Bonus, welcher aus den eingenommenen Netzwerkgebühren finanziert wird.

Dementsprechend wäre Ihre Chance vielleicht sogar höher, wenn Sie im Powerball gewinnen. Denn bei diesem liegt die Wahrscheinlichkeit für den Jackpot pro Ziehung bei 1 zu 292 Millionen. Ebenso sollte das Krypto-Mining kein Glücksspiel, sondern ein profitables Geschäft sein.

Sofern Sie allerdings keine Lagerhallen voller Mining-Geräten haben, ist Ihre Chance sehr niedrig. Deswegen hat PepeNode ein neuartiges Model entwickelt, mit dem man sogar wieder auf dem Laptop und Smartphone Kryptowährungen schürfen kann - ganz ohne exorbitante Stromrechnungen und Investitionen im industriellen Maßstab.

PepeNode macht das Krypto-Mining wieder fairer

PepeNode ist ein Gamechanger für das Krypto-Mining, da es den Prozess in ein fesselndes Spiel einbindet und die Einstiegshürden eliminiert. Dabei begibt er sich wieder zurück zu den Wurzeln des Minings, als dieses noch für die breite Masse zugänglich war, bevor die industriellen Giganten die Macht übernommen und die kleinen Minern aus dem Markt verdrängt haben.

In dem Spiel von PepeNode wird die Möglichkeit geboten, eigene Serverräume für Mining-Nodes zu errichten. Für diese lassen sich wiederum die entsprechenden Geräte erwerben und aufrüsten, was alles mit dem eigenen PEPENODE-Coin möglich wird.

Dabei kommt es auf eine möglichst optimierte Mining-Anlage an, um somit höhere Einnahmen zu generieren, welche alle in dem eigenen Token vergütet werden. Auf diese Weise ist es auch deutlich spannender, als Jahrzehnte und länger auf einen Block zu warten.

Darüber hinaus wird PepeNode eine Rangliste einführen, auf welcher die Nutzer mit den besten Ergebnissen anzufinden sind. Sie erhalten je nach ihrer Platzierung auf diese Weise noch weitere Belohnungen in Memecoins wie PEPE, FARTCOIN und anderen.

Zudem befindet sich der Memecoin-Sektor wieder vor einem Superzyklus, womit sich diese Coins für die Spieler umso stärker bezahlt machen können. Schließlich befinden sich viele von ihnen noch in einem Winterschlaf. In der Zwischenzeit können die Spieler hingegen ihre Depots vor der nächsten großen Gewinnwelle aufstocken.

Das hat der PEPENODE-Coin zu bieten

Das Interesse an dem Vorverkauf des ERC-20-Token von PepeNode ist nicht verwunderlich. Denn es ist der Utility-Token des Projektes, welcher das gesamte Ökosystem antreibt. So wird der Coin für den Erwerb und das Aufrüsten der Mining-Anlagen benötigt.

Ebenso stellt er die primäre Belohnung der Krypto-Miner dar, aber die Partizipation hängt vom Halten und Nutzen des Token ab. Auf diese Weise erhält er von Beginn an einen eindeutigen Anwendungsfall.

Zudem lässt sich der PEPENODE-Token auch in einen Staking-Pool einzahlen, um das Projekt langfristig durch eine Angebotsbindung zu unterstützen und gleichzeitig ein dynamisches passives Einkommen von 700 % pro Jahr zu erhalten.

Quelle: https://pepenode.io/staking

Ebenfalls spielt der Coin eine Rolle für die dezentrale Governance. Über diese wird über die zukünftige Ausrichtung des Projektes abgestimmt, wie die Belohnungsmechanismen, neue Funktionen und mehr. Somit entscheiden diejenige, welche ein Interesse an einem Erfolg von PepeNode haben.

Einer der größten Vorteile des PEPENODE-Coins ist wahrscheinlich der Burningmechanismus, welcher 70 % der für Upgrades verwendeten Token dauerhaft vernichtet. Da sich das Angebot auf diese Weise langfristig verringert, ist von einem Aufwärtsdruck auf den Preis auszugehen.

PepeNode vereint ein fesselndes Spielerlebnis mit einem innovativen Mining-Konzept und einem Verknappungsmechanismus, weshalb frühe Investoren davon ausgehen, dass es einer der profitabelsten Memecoins in diesem Zyklus werden könnte. Ähnlich sieht es der Krypto-Analyst Michael Wrubel.

So investiert man in PepeNode

Der Vorverkauf von PepeNode kann auf der offiziellen Website gefunden werden. Diese akzeptiert ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und Bankkarten. Möglich ist die Teilnahme mit jeder Wallet, wobei die Best Wallet empfohlen wird.

In dieser finden Sie den Vorverkauf unter der Rubrik "Upcoming Tokens" und erhalten noch einige weitere einzigartige Vorteile, wie eine frühzeitige Berücksichtigung im Portfolio, ein komfortableres und sicheres Beanspruchen sowie einige mehr.

Um für eine höhere Sicherheit zu sorgen und Mittelzuflüsse zu begünstigen, wurde der Smart Contract von Coinsult auf Risiken überprüft.

Folgen Sie PepeNode auch in den sozialen Medien wie X und Telegram, damit Ihnen keine wichtigen Entwicklungen entgehen.

Jetzt PepeNode entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.