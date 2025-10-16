Bitcoin-Bullenmarkt läuft weiter: Analysten sehen trotz Korrektur enormes Aufwärtspotenzial

Der Kryptomarkt zeigt sich am heutigen Donnerstag erneut unter Druck, und Bitcoin setzt seine jüngste Schwächephase fort. Mit einem Minus von rund einem Prozent in den letzten 24 Stunden und Verlusten von über acht Prozent auf Wochensicht pendelt die führende Kryptowährung aktuell um die Marke von 111.500 US-Dollar. Der Fear-&-Greed-Index notiert mit einem Wert von 32 klar im Angstbereich. Dennoch bleiben viele Analysten optimistisch und sehen den übergeordneten Bullenmarkt noch intakt, da zentrale On-Chain-Indikatoren weiterhin auf erhebliches Aufwärtspotenzial hindeuten.

MVRV Z-Score signalisiert anhaltenden Bitcoin-Bullrun

Der MVRV Z-Score gilt als einer der zentralsten On-Chain-Indikatoren für Bitcoin und misst das Verhältnis zwischen dem aktuellen Marktwert und dem realisierten Wert der im Umlauf befindlichen Coins. Dieser Indikator zeigt an, wie stark der Marktpreis vom "fairen" Wert abweicht und hat in der Vergangenheit zuverlässig dabei geholfen, Über- und Unterbewertungen zu erkennen. Hohe Werte markierten oft Zyklushochs, während niedrige Werte Akkumulationsphasen signalisierten.

Aktuell liegt der MVRV Z-Score laut Daten von Glassnode deutlich unter den Extremzonen früherer Bullenmärkte. Der bekannte Analyst Stockmoney Lizards sieht darin ein klares Zeichen, dass Bitcoin trotz der starken Kursrallye noch nicht in einer überhitzten Phase angekommen ist. In früheren Zyklen erreichte der Indikator Spitzenwerte jenseits von 7, bevor größere Korrekturen einsetzten. Derzeit notiert der Score jedoch erst im mittleren Bereich um etwa 2 bis 3, was historisch betrachtet noch erheblichen Aufwärtsspielraum lässt und für anhaltendes Aufwärtspotenzial spricht.

Layer-2-Technologien als neuer Kurstreiber für Bitcoin

Ein bedeutender Kurstreiber für Bitcoin könnte die zunehmende Nutzung von Layer-2-Technologien sein. Durch Lösungen wie das Lightning Network oder neue Rollup-Ansätze wird Bitcoin schneller, günstiger und vielseitiger nutzbar. Damit erweitert sich das Einsatzspektrum von einer reinen Wertaufbewahrung hin zu einem aktiven Zahlungs- und Smart-Contract-Netzwerk, was die Netzwerkeffizienz stärkt und neue Nutzer anzieht.

Diese technologische Aufrüstung könnte langfristig zusätzliche Nachfrage und Kapital in das Bitcoin-Ökosystem lenken. Layer-2-Protokolle ermöglichen nicht nur schnellere und günstigere Transaktionen, sondern schaffen erstmals eine Infrastruktur, auf der auch dezentrale Finanzanwendungen auf Basis des Bitcoin-Netzwerks entstehen können. Dadurch verändert sich das bisherige Verständnis von Bitcoin grundlegend - vom reinen "digitalen Gold" hin zu einer multifunktionalen Plattform für dezentrale Anwendungen.

Bitcoin Hyper Presale explodiert auf 24 Millionen Dollar

Das wachsende Interesse an Layer-2-Lösungen spiegelt sich auch im Erfolg des Bitcoin Hyper-Projekts wider, dessen Presale bereits rund 24 Millionen US-Dollar erreicht hat. Bitcoin Hyper verbindet die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain mit der Leistungsfähigkeit moderner Hochgeschwindigkeits-Chains durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Dies erlaubt es, Smart Contracts und DeFi-Anwendungen mit minimaler Latenz und hoher Skalierbarkeit auszuführen.

Eine entscheidende Rolle spielt die Canonical Bridge, über die echte BTC auf die Layer-2-Ebene transferiert und dort als HYPER-BTC abgebildet werden. Dieses Konzept reduziert das zirkulierende Angebot an Bitcoin und stärkt die Knappheit - ein fundamentaler Faktor für langfristige Preissteigerungen. Der native Token HYPER dient als Kern des Netzwerks und ermöglicht Staking-Erträge von bis zu 50 Prozent APY. Der Erwerb ist derzeit über SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder Kreditkarte möglich, und bereits in weniger als 30 Stunden wird der Preis erneut angehoben.

