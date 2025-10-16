Ethereum vor 10.000-Dollar-Explosion? Experten sehen Supply-Shock als Kurstreiber

Trotz der jüngsten Marktturbulenzen und Ethereums Rückgang von seinem Allzeithoch bei über 4.950 Dollar auf aktuell rund 4.000 Dollar bleiben prominente Krypto-Experten äußerst optimistisch. Tom Lee von BitMine und Arthur Hayes von BitMEX halten weiterhin an ihrer spektakulären Prognose von 10.000 Dollar pro ETH bis zum Jahresende fest. Als Haupttreiber für diese erwartete Kursexplosion identifizieren Analysten einen sich anbahnenden strukturellen Angebotsschock, der das verfügbare ETH-Angebot drastisch verknappen könnte.

Branchengrößen prognostizieren ETH-Boom trotz Korrektur

In einem gemeinsamen Auftritt im Bankless-Podcast bekräftigten Tom Lee und Arthur Hayes ihre bullische Haltung gegenüber Ethereum. Trotz der heftigen Korrektur vom Allzeithoch halten beide Experten an ihrer 10.000-Dollar-Prognose fest. Lee argumentiert dabei, dass ein solcher Kursanstieg kein überhitztes Blow-off-Top darstellen würde, da Ethereum seit seinem Allzeithoch von 2021 über vier Jahre hinweg in einer engen Spanne konsolidiert habe.

Die beiden Analysten sehen die aktuelle Marktlage als Übergang zu einer neuen, höheren Preisbasis. Ethereum erreichte erst im August wieder die Hochs von 2021, ist seitdem jedoch deutlich im Wert zurückgefallen. Lee betrachtet dies als strukturelle Neubewertung und nicht als Ende eines Zyklus. Die derzeitige Korrektur wird von beiden Experten weniger als Gefahr, sondern vielmehr als Chance gesehen, ETH zu akkumulieren, solange der Coin auf einem vergleichsweise günstigen Niveau gehandelt wird.

Triple-Supply-Vakuum treibt ETH-Knappheit in die Höhe

Ein entscheidender Faktor für die optimistischen Prognosen ist die stetige Verkleinerung des ETH-Supplies. Der On-Chain-Analyst Crypto-Gucci.eth spricht von einem sogenannten Triple-Supply-Vakuum, das aus drei zentralen Kräften entsteht. Zum einen lagern immer mehr DeFi-Protokolle und DAO-Strukturen große Mengen ETH in Digital Asset Treasuries (DATs) ein, wodurch diese Bestände langfristig dem Markt entzogen werden. Zweitens bündeln die seit dem vergangenen Jahr verfügbaren Ethereum-Spot-ETFs institutionelle Nachfrage und reduzieren den frei verfügbaren Supply weiter.

Der dritte Faktor ist der Boom des ETH-Stakings, wobei der Anteil der gestakten Coins ein Rekordniveau von über 40 Prozent erreicht hat. Diese ETH sind langfristig im Netzwerk gebunden und nicht kurzfristig handelbar. Laut Glassnode befindet sich zudem nur noch rund 12 Prozent aller existierenden ETH auf zentralen Börsen - ein historischer Tiefststand. Diese Kombination aus struktureller Knappheit, wachsender institutioneller Nachfrage und einem anstehenden makroökonomischen Liquiditätszyklus könnte einen Angebotsschock begünstigen, der das Preisniveau deutlich anhebt.

Bitcoin Hyper Presale sammelt fast 24 Millionen Dollar

Während ETH-Investoren auf den erwarteten Supply-Shock setzen, wenden sich viele Anleger auch dem Bitcoin-Ökosystem zu. Das Bitcoin Hyper-Projekt mit seinem HYPER-Token hat bereits 23,8 Millionen Dollar im Presale gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Presale-Projekten des Jahres. Der Token kann aktuell noch zu einem rabattierten Kurs von 0,013125 Dollar erworben werden, bevor er auf Kryptobörsen gelistet wird.

Das Ziel der Entwickler ist ehrgeizig: Bitcoin Hyper soll echten Mehrwert für das Bitcoin-Ökosystem schaffen durch eine eigene Layer-2-Blockchain für Bitcoin. Da die Bitcoin-Blockchain bereits an ihre Kapazitätsgrenzen stößt und Transaktionen Minuten oder Stunden dauern sowie mehrere Dollar kosten, könnte diese Lösung Bitcoin ganz neue Use Cases eröffnen. Die Layer-2-Lösung baut auf der Solana-Blockchain auf und fusioniert Solanas Effizienz mit Bitcoins Marktposition, was bei erfolgreichem Launch großen Mehrwert für das gesamte Ökosystem schaffen könnte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.