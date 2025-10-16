Taiwan Semiconductor (TSM): KI-Boom treibt Chip-Giganten an die Breakout-Schwelle!

Taktgeber der KI-Revolution vor nächstem Kaufsignal!

Rückblick

Taiwan Semiconductor ist der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger. Die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz treibt die Halbleiterindustrie in neue Dimensionen. TSMC steht im Zentrum dieser Entwicklung. Seit Mai befindet sich die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend. Dies wird sowohl durch die Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs als auch durch den Verlauf der Gleitenden Durchschnitte bestätigt.

Taiwan Semiconductor-Aktie: Chart vom 16.10.2025, Kürzel: TSM Kurs: 304.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Insbesondere seit Ende August hat der Aufwärtstrend an Dynamik gewonnen, wobei der Kurs über dem EMA 20 verlief. Im Oktober bildete sich eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau, erkennbar an der Seitwärtsbewegung. Ein Ausbruch über 307 USD könnte die Trendfortsetzung einläuten.

Mögliches bärisches Szenario

Die Unterstützung liegt aktuell dynamisch beim EMA 20, welcher in den letzten Tagen die Rücksetzer abgefangen hat. Ein Unterschreiten dieser Unterstützung würde das Szenario negieren und auf eine tiefere Korrektur hindeuten.

Meinung

Der taiwanesische Chipkonzern meldet Rekordumsätze, anziehende Margen und eine boomende Produktion bei den modernsten 3-nm-Chips. Kunden wie NVIDIA, Apple und AMD liefert TSMC Chips, auf denen der globale KI-Boom basiert. Im 3. Quartal wurden erneut Rekordzahlen gemeldet. Der Umsatz stieg um 30 % auf rund 33,1 Mrd. USD. Der Nettogewinn lag um 39 % über dem Vorjahr. Die Bruttomarge erreichte 59,5 %. TSMC bleibt weiterhin der zentrale Treiber der globalen Chipwirtschaft.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.24 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.92 Mrd. USD

Meine Meinung zu Taiwan Semiconductor ist bullisch

Quellennachweis: https://traderzeitung.de/boerse/hot-news/tsmc-ist-der-taktgeber-der-ki-revolution-halbleitergigant-profitiert-w-151752.html

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 16.10.2025

