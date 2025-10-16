Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 16.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker-Symbol: TSFA
Tradegate
16.10.25 | 18:27
257,00 Euro
-1,91 % -5,00
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
256,00257,0018:30
256,00257,0018:29
ratgeberGELD.at
16.10.2025 17:39 Uhr
233 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Taiwan Semiconductor (TSM): KI-Boom treibt Chip-Giganten an die Breakout-Schwelle!

Taktgeber der KI-Revolution vor nächstem Kaufsignal!

Rückblick

Taiwan Semiconductor ist der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger. Die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz treibt die Halbleiterindustrie in neue Dimensionen. TSMC steht im Zentrum dieser Entwicklung. Seit Mai befindet sich die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend. Dies wird sowohl durch die Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs als auch durch den Verlauf der Gleitenden Durchschnitte bestätigt.

Taiwan Semiconductor-Aktie: Chart vom 16.10.2025, Kürzel: TSM Kurs: 304.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Insbesondere seit Ende August hat der Aufwärtstrend an Dynamik gewonnen, wobei der Kurs über dem EMA 20 verlief. Im Oktober bildete sich eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau, erkennbar an der Seitwärtsbewegung. Ein Ausbruch über 307 USD könnte die Trendfortsetzung einläuten.

Mögliches bärisches Szenario

Die Unterstützung liegt aktuell dynamisch beim EMA 20, welcher in den letzten Tagen die Rücksetzer abgefangen hat. Ein Unterschreiten dieser Unterstützung würde das Szenario negieren und auf eine tiefere Korrektur hindeuten.

Meinung

Der taiwanesische Chipkonzern meldet Rekordumsätze, anziehende Margen und eine boomende Produktion bei den modernsten 3-nm-Chips. Kunden wie NVIDIA, Apple und AMD liefert TSMC Chips, auf denen der globale KI-Boom basiert. Im 3. Quartal wurden erneut Rekordzahlen gemeldet. Der Umsatz stieg um 30 % auf rund 33,1 Mrd. USD. Der Nettogewinn lag um 39 % über dem Vorjahr. Die Bruttomarge erreichte 59,5 %. TSMC bleibt weiterhin der zentrale Treiber der globalen Chipwirtschaft.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.24 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.92 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Taiwan Semiconductor ist bullisch
  • Quellennachweis: https://traderzeitung.de/boerse/hot-news/tsmc-ist-der-taktgeber-der-ki-revolution-halbleitergigant-profitiert-w-151752.html
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 16.10.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.