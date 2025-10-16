Nach dem Lyriq bringt die US-Marke Chevrolet nun auch ihren zweiten Elektro-SUV Optiq nach Deutschland und in andere europäische Märkte. Das Fahrzeug bietet eine Reichweite von 425 km und startet bei 65.000 Euro. Erste Auslieferungen an Kunden sind für Februar 2026 geplant. Nach dem Verkauf von Opel/Vauxhall im Jahr 2017 an den Stellantis-Vorgänger PSA hatte General Motors sein Europageschäft nahezu komplett aufgegeben, zuvor war schon der Europa-Auftritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net