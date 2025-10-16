Auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie Eichelbuck haben die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF), der regionale Energieversorger Badenova und die Stadt Freiburg eine neue Wasserstofftankstelle eröffnet, die von Müllfahrzeugen genutzt werden soll. Für kommendes Jahr ist dort auch ein eigener Elektrolyseur geplant. Dass die ASF bei ihren Müllfahrzeugen auf Wasserstoff setzt, ist schon länger bekannt: Schon 2021 wurden die ersten drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
