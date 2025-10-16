FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich weiter stabil auf hohem Niveau gezeigt. Gestützt wurde der deutsche Aktienmarkt unter anderem von der Ankündigung, dass US-Präsident Donald Trump nach Medienberichten noch an diesem Donnerstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren will. Thema des Gesprächs soll demnach der Krieg in der Ukraine sein. Entspannung kam auch angesichts der Neuigkeiten aus dem hoch verschuldeten Nachbarland Frankreich. Dort konnte der drohende Sturz der Regierung abgewendet werden, sodass sich die politische Krise vorerst etwas beruhigen dürfte.

Der Dax schloss 0,38 Prozent im Plus bei 24.272,19 Punkten. Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,84 Prozent auf 30.036,68 Punkte nach oben.

"Die Märkte schwanken zwischen Hoffnung und Vorsicht", blieben aber angesichts des wieder hochgekochten Handelsstreits zwischen den USA und China relativ gelassen, kommentierte Marktexperte Timo Emden. "Solange der Ton zwischen Washington und Peking nicht schärfer wird, bleibt die Furcht vor einer Eskalation zwar eingepreist, aber nicht dominant."

Mit Blick auf die Charttechnik konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Handelshaus Robomarkets: "Gegen ein weiteres Absacken kämpft der Dax bislang erfolgreich an." Ein wichtiger Schritt sei dabei, dass die Marke von 24.162 Zählern am Vortag letztlich gehalten habe. "Hier befindet sich das 'Gap' vom 02. Oktober", also das Niveau, von dem aus es dem Börsenbarometer gelungen war, bis auf das Rekordhoch von 24.771 Punkte zu klettern. Solange sich daran nichts ändere, bleibt laut Utschneider der Weg nach oben, auch über die bisherige Bestmarke hinaus, offen./la/he

DE0008469008, DE0008467416