CSC, ein Anbieter von Domain-Sicherheitslösungen für Unternehmen und weltweit führend in den Bereichen Domain-Management, DNS, Verwaltung digitaler Zertifikate, Markenschutz und Betrugsbekämpfung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 9. jährlichen CyberSecurity Breakthrough Awards als "Overall Fraud Prevention Solution of the Year" (Gesamtlösung des Jahres zur Betrugsbekämpfung) ausgezeichnet wurde. Das jährliche Programm wird von CyberSecurity Breakthrough, einer unabhängigen Marktforschungsorganisation, durchgeführt und würdigt die innovativsten Unternehmen, Produkte und Technologien, die den Fortschritt in der globalen Informationssicherheitsbranche vorantreiben.

Die Betrugsschutzlösung von CSC ist eine umfassende, intelligente und hochwirksame Verteidigungsplattform, die nicht nur Betrugsfälle schnell erkennt und bekämpft, sondern auch Phishing-Kampagnen proaktiv unterbindet, bevor sie die Verbraucher erreichen. Sobald eine Bedrohung bestätigt wurde, kann CSC über seine Domaincasting?-Funktion Informationen über ein robustes Partnernetzwerk weitergeben und so den Zugriff auf betrügerische Inhalte innerhalb weniger Minuten blockieren. Dieser mehrschichtige Ansatz zum Schutz vor Betrug kombiniert globale Echtzeitüberwachung, maschinelles Lernen zur Bewertung von Bedrohungen, fachkundige manuelle Überprüfung und unübertroffene Funktionen zur Unterbindung von Angriffen. So können Bedrohungen in E-Mail-, Web-, Mobil- und Domain-Ökosystemen schnell erkannt werden.

"Phishing-Angriffe und Online-Betrug sind nach wie vor eine der gefährlichsten und kostspieligsten Cybersicherheitsbedrohungen für globale Unternehmen", sagte Ihab Shraim, Chief Technology Officer der Abteilung Digital Brand Services bei CSC. "Die Auszeichnung 'Overall Fraud Prevention Solution of the Year' spiegelt die Anpassungsfähigkeit unserer Plattform an die sich ständig weiterentwickelnde Betrugslandschaft wider und unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Partnerschaft für unseren wertvollen globalen Kundenstamm in den Vordergrund stellen."

Das Programm "2025 CyberSecurity Breakthrough Awards" erhielt Tausende von Nominierungen aus mehr als 20 Ländern weltweit, die von disruptiven Startups bis hin zu etablierten globalen Unternehmen reichten. Die diesjährigen Gewinner verkörpern die Spitzentechnologie im Bereich Cybersicherheit und bieten Schutz und Widerstandsfähigkeit der nächsten Generation in der zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft von heute.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 Best Global Brands (Interbrand) mit den Schwerpunkten Domänensicherheit und -verwaltung sowie Schutz digitaler Marken und Betrugsschutz. In dieser Zeit, in der globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihr Sicherheitsniveau tätigen, kann unsere DomainSec?-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Versäumnisse im Bereich der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Ressourcen und Marken zu schützen. Durch den Einsatz der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihr Sicherheitsniveau erhöhen, um sich vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, die auf ihre Online-Ressourcen und ihren Markenruf abzielen, und so verheerende Umsatzverluste vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen mit einer multidimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domains abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits im Frühstadium eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab.

CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo sich unsere Kunden befinden und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com.

