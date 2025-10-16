Anzeige
WKN: 659990 | ISIN: DE0006599905 | Ticker-Symbol: MRK
Xetra
16.10.25 | 17:42
111,85 Euro
-3,95 % -4,60
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MERCK KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCK KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
111,10111,4519:52
111,10111,4519:47
Dow Jones News
16.10.2025 18:21 Uhr
320 Leser
Artikel bewerten:
(1)

XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Merck das Schlusslicht

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Merck das Schlusslicht

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 24.272 Punkten. Die Stimmung an den Aktienmärkten ist gut, Risiken für die Anlageklasse werden weiterhin als gering eingestuft. Unterstützend kommt momentan hinzu, dass die Berichtssaison zum dritten Quartal erste positive Impulse setzt. Der Goldpreis kletterte auf ein neues Rekordhoch, da Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie wachsende Erwartungen an weitere Zinssenkungen die Attraktivität des Edelmetalls erhöhen. Aber auch Silber und Platin sind bei Investoren derzeit beliebt.

Merck von 2026er Ausblick belastet

Das Schlusslicht im DAX stellte die Aktie von Merck mit minus 4 Prozent. "Der 2026er-Ausblick belastet", so Marktteilnehmer. Von den Analysten von JP Morgan hieß es, dass die erste Prognose für 2026 auf ein Abwärtsrisiko von rund 4 Prozent für das Konsens-EBITDA hindeute. Sie erwarteten Druck auf die Aktie, auch wenn mögliche Kürzungen der Schätzungen für 2026 bereits teilweise erwartet wurden. Dass die Merck KGaA ihr mittelfristiges Rentabilitätsziel anhob, deute auf Kosteneinsparungen hin, urteilte Analyst Dylan Van Haaften von Stifel.

Im MDAX gewannen Sartorius 7,6 Prozent. Das Unternehmen habe ein solides drittes Quartal verzeichnet und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an das obere Ende angehoben, hieß es von Jefferies. Die Analysten erwarten, dass der Markt die angehobene Prognose für das Umsatzwachstum im Bereich Bioprozess (BPS) von rund 9 Prozent positiv aufnehmen wird.

Flatexdegiro blieben mit einem Plus von 4 Prozent auf 32,32 Euro auf Rekordkurs. Der Umsatz im dritten Quartal 2025 stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro. Er lag damit 7 Prozent über den Erwartungen und blieb im Vergleich zum Vorquartal stabil. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 39 Millionen Euro und lag damit gleich 16 Prozent über den Erwartungen.

Von starken Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer auch mit Blick auf Dräger. Der Kurs schoss um 12,8 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern nimmt nach einem guten dritten Quartal nun die oberen Bänder der Jahresziele in den Blick.

Für die Aktie von Redcare Pharmacy ging es um 2,8 Prozent höher. Hier halfen gute Quartalszahlen des Schweizer Wettbewerbers Docmorris. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    24.272,19 +0,4%   +21,5% 
DAX-Future                24.380,00 +0,5%   +18,9% 
XDAX                   24.278,15 +0,5%   +21,8% 
MDAX                   30.036,68 +0,8%   +16,4% 
TecDAX                   3.701,60 +1,2%   +7,1% 
SDAX                   17.017,88 +0,9%   +23,1% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 130,07   +7 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     25     15   0 3.470,0  44,8    3.069,2      43,4 
MDAX                    36     13   1  568,5  25,8     505,0      20,5 
TecDAX                   21     8   1  775,5  14,7     752,4      15,6 
SDAX                    38     27   5  101,7   7,2     111,6      7,0 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
