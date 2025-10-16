Der Silberpreis hat die Marke 54,00 $ je Feinunze heute (18:17 Uhr) überschritten. Nachdem das 1980 und 2011 gebildete Doppeltopp geknackt wurde, ist der Weg charttechnisch frei. Edelmetalle bewähren sich zurzeit als sicherer Hafen.
Eine Gegenrolle spielen die Kryptos. Ihre aktuelle Schwäche (z. B. Bitcoin: - 9,5 % in einer Woche, Ethereum - 10,8 %, XRP -15,6 %) wird fast reflexartig als "normale Reaktion" einsortiert. Um wirklich als Fiatgeld-Ersatz zu funktionieren, sollten Kryptos in unsicherer Lage mehr Stabilität bieten.
Helmut Gellermann
