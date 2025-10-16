DJ US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 10. Oktober wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,524 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,715 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,267 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,601 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

