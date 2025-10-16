EQS-Ad-hoc: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

M1 Kliniken AG: HAEMATO AG veräußert 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an PHOENIX group



16.10.2025 / 18:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Die M1 Kliniken AG gibt bekannt, dass ihre 85 %-Beteiligung, die HAEMATO AG, heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an die PHOENIX group, einen der führenden Gesundheitsdienstleister Europas mit Sitz in Mannheim, unterzeichnet hat. Das Wirksamwerden der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dieser Transaktion setzt die M1 Kliniken AG ihren strategischen Kurs konsequent fort, sich als weltweit führender, vertikal integrierter Pure-Play-Anbieter für medizinische Ästhetik zu positionieren.