Bari, Italien (ots) -Die Firma DELIZIA SPA, NOCI (BA) ITALY, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt "REWE FEINE WELT MOZZARELLA DI PUGLIA, Mindesthaltbarkeitsdatum: Alle MHDs bis einschließlich 20.10.2025, EAN 4337256961066" zurückVon dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge ist, dass im Rahmen von Untersuchungen Listerien nachgewiesen wurden. Eine Listerien-Erkrankung äußert sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Bei Schwangeren kann dieser Zeitraum deutlich länger sein. Insbesondere Schwangere, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen. Schwangere, die dieses Lebensmittel gegessen haben, sollten sich auch ohne Symptome in ärztliche Behandlung begeben und sich beraten lassen. Für andere Personen ohne Symptome ist dies nicht sinnvoll.Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen nicht betroffen.Kund:innen können das Produkt im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma DELIZIA SPA bei den Verbraucher:innen ausdrücklich.Für Presseanfragen:export@deliziaspa.com Tel.: 0039 080 4948109Original-Content von: Delizia Spa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181180/6139388