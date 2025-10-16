RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Cultural Development Fund (CDF), Saudi-Arabiens wichtigster finanzieller Förderer des Kultursektors, hat eine Reihe neuer Geldmittel und Finanzprodukte im Wert von über 3 Milliarden SAR (933 Millionen USD) angekündigt. Mit diesen Maßnahmen soll die Mission des Fonds, private Investitionen zu erschließen und eine nachhaltige Kulturwirtschaft aufzubauen, unterstützt werden. Der CDF setzt sich damit weiterhin für die Bereicherung der kulturellen Kulturlandschaft Saudi-Arabiens und die Schaffung wirtschaftlicher Entwicklungsmöglichkeiten ein, um die Kulturszene des Königreichs zu fördern und die Wertschätzung der nationalen Kultur sowohl lokal als auch global zu vertiefen.

Majed Abdulmohsen Alhugail, CEO des Cultural Development Fund, kommentierte die neuen Mittel wie folgt:

"Als Kompetenzzentrum und finanzieller Förderer des Kultursektors engagiert sich der Cultural Development Fund für eine stärkere Integration des gesamten kulturellen Ökosystems und den Ausbau strategischer Partnerschaften mit der Privatwirtschaft, um die Nachhaltigkeit und das langfristige Wachstum des Sektors voranzutreiben. Die kürzlich während der Kulturinvestitionskonferenz unterzeichneten Vereinbarungen spiegeln unser Engagement für die Förderung öffentlich-privater Partnerschaften durch Risikoteilungsmechanismen und Kofinanzierungsmodelle wider, die neue Kapitalströme in die Kulturwirtschaft lenken. Mit diesen Verpflichtungen wird ein entscheidender Schritt zum Aufbau eines florierenden Kultursektors getan, der global wettbewerbsfähig ist, Investitions- und Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Diese Bemühungen orientieren sich an der Nationalen Kulturstrategie und der Vision 2030, deren Ziel es ist, den Beitrag des Kultursektors zum BIP auf 3 % zu steigern, den Anteil des Privatsektors auf 65 % zu erhöhen und die Wirtschaft des Königreichs zu diversifizieren."

Die Ankündigungen des CDF betreffen sowohl Investitions- als auch Finanzierungslösungen, darunter Vereinbarungen zur Einrichtung von drei neuen Investmentfonds. Bei zwei dieser Fonds fungiert der CDF als Ankerinvestor. Bei dem ersten Fonds handelt es sich um einen Film-Investmentfonds mit einem Volumen von 375 Millionen SAR (100 Millionen USD), bei dem der CDF in Partnerschaft mit BSF Capital als Ankerinvestor auftritt. Der zweite ist ein Mode-Investmentfonds mit einem Volumen von 300 Millionen SAR (80 Millionen USD), bei dem der CDF ebenfalls als Ankerinvestor in Partnerschaft mit Merak Capital auftritt. Der dritte Fonds mit einem Wert von 850 Millionen SAR (227 Millionen USD) wird von der Cultural Assets Group aufgelegt und mit 200 Millionen SAR (53 Millionen USD) vom CDF im Rahmen seiner Rolle zur Förderung des Kultursektors finanziert.

Der Fonds der Cultural Assets Group wird Investitionen in den Bereichen Bildende Kunst, Mode, digitale Inhalte, Erlebnisdesign und neue Technologien tätigen. Dieser Fonds bündelt öffentliches und privates Kapital, um geistiges Eigentum zu lokalisieren, internationale Unternehmen anzuziehen und das langfristige Wachstum der Kulturwirtschaft zu sichern.

Der neue, von BSF Capital verwaltete Film-Investmentfonds investiert in hochwertige Filmprojekte und Studioeinrichtungen in Saudi-Arabien und darüber hinaus. Dazu gehören auch Filmproduktion und -vertrieb. In Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Filmproduktionsunternehmen soll die Infrastruktur der saudischen Filmindustrie ausgebaut und ihre globale Reichweite erweitert werden.

Der von Merak Capital verwaltete Fashion Investment Fund ist der erste auf Mode fokussierte Investmentfonds des Königreichs. Der Fonds dient der Unterstützung lokaler und regionaler Modeunternehmen und Lieferketten mit dem Ziel, saudische Marken mit internationalem Expansionspotenzial zu fördern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit des Sektors zu verbessern.

Was die Finanzierung angeht, hat der CDF in Zusammenarbeit mit fünf führenden Finanzinstituten das Co-Lending-Produkt eingeführt - das erste seiner Art im Kultursektor. Gleichzeitig hat der CDF fünf neue Finanzierungsprodukte unter dem Begriff "Cultural Finance" (Kulturfinanzierung) eingeführt. Dabei handelt es sich um Forderungsfinanzierung, revolvierende Kredite, Überbrückungskredite, mittel- und langfristige Kredite sowie Mikrokredite. Der Fonds hat außerdem Kooperationsvereinbarungen mit drei lokalen Banken getroffen, um die Reichweite von "Cultural Finance" des CDF zu vergrößern. Mit diesen Ankündigungen zielt der CDF darauf ab, kulturellen KKMU flexible, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzierungsoptionen anzubieten und ihnen so Wachstum und Expansion entlang der gesamten kulturellen Wertschöpfungskette zu ermöglichen.

Abgesehen von Investmentfonds und Finanzierungsprodukten gab der CDF die Veröffentlichung seines ersten Investitionsberichts "Saudi Arabia Cultural Market Outlook 2025: Vision, Impact, and Opportunities" (Ausblick für den saudischen Kulturmarkt 2025: Vision, Auswirkungen und Chancen) bekannt, der einen Überblick über die saudische Kulturwirtschaft gibt und 36 vielversprechende, investitionsreife Projekte vorstellt, die vom Investitionsministerium, Invest in Saudi und dem CDF vorgestellt wurden. Der Fonds hat zudem eine digitale Investitionsplattform gestartet, die es lokalen und ausländischen Unternehmern ermöglicht, Chancen in der saudischen Kulturwirtschaft zu erkunden.

Diese Ankündigungen wurden durch strategische Partnerschaften mit dem öffentlichen und privaten Sektor bekräftigt. Um das Wachstum des Kultursektors zu fördern, unterzeichnete der CDF Absichtserklärungen mit dem Kulturministerium, dem Investitionsministerium, Sparklabs und Asyad Holdings. Darüber hinaus wurden Kooperationsvereinbarungen mit der Königlichen Kommission für AlUla, der MBC Group, Rotana Studios und der Saudi Coffee Company unterzeichnet, um das nachhaltige Wachstum des Sektors voranzutreiben und seine wirtschaftliche und soziale Bedeutung zu stärken.

