Die Anlage für Gesundheits- und Pharmalösungen bietet ein modernes Labor und Schulungsräume für Kunden

Roquette, ein weltweit führender Anbieter im Bereich pflanzliche Inhaltsstoffe und pharmazeutische Hilfsstoffe für die Märkte für Gesundheit, Ernährung und Bioindustrie, feiert heute die Eröffnung des spezialisierten Innovationszentrums für Gesundheits- und Pharmalösungen in São Paulo, Brasilien.

Die moderne Anlage, die sich in Barueri, in der Nähe des Stadtzentrums von São Paulo befindet, ist eine mehrere Millionen Dollar schwere Investition und untermauert das Engagement von Roquette als bevorzugter Partner der Pharmaindustrie für die Entwicklung von Arzneimittelabgabelösungen, die zu lebensrettenden Behandlungen beitragen. In dem Zentrum können wissenschaftliche Fachleute fortschrittliche Werkzeuge, Technologien und Expertise nutzen, um Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

"Das neue Zentrum für pharmazeutische Innovation von Roquette in São Paulo ist ein bedeutender Meilenstein in unserem Einsatz für globale Innovation und Partnerschaft", sagte Isabelle Bouvier, CEO der Geschäftsgruppe für Gesundheits- und Pharmalösungen bei Roquette. "Diese zukunftsweisende Anlage wird die Zusammenarbeit zwischen den klugen Köpfen unserer Kunden fördern und neue Möglichkeiten für unsere Mitarbeitenden und die breitere Gemeinschaft schaffen."

Das Zentrum dient als regionaler Hub und unterstützt Kunden während der gesamten Produktentwicklung vom ersten Konzept bis zur Markteinführung. Die bewährte Expertise von Roquette im Hinblick auf Polymere und Formulierung in Kombination mit vertrauenswürdigen Marken wie Avicel (mikrokristalline Cellulose), METHOCEL (Hydroxypropylmethylcellulose), MICROCEL (mikrokristalline Cellulose) und PEARLITOL (Mannitol) wird dazu beitragen, die Entwicklung zu beschleunigen, Abfall zu minimieren und die Herstellungskosten zu senken.

"Lateinamerika ist ein dynamischer Markt mit immensem Potenzial" sagte Adriana Quiroga, Application, Development Innovation Leader, Lateinamerika, für die Geschäftsgruppe für Gesundheits- und Pharmalösungen. "Wir verkürzen die Produktentwicklung und die Markteinführungszeit und liefern innovative Lösungen, die weltweit einen Beitrag leisten."

Der Geschäftsbereich für Gesundheits- und Pharmalösungen von Roquette arbeitet mit dem Zentrum für strategische Technologien des Nordostens (CETENE) zusammen, um junge Frauen mit dem Programm "Futuras Cientistas" dabei zu unterstützen, Karrieren in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik einzuschlagen. Die Wissenschaftler von Roquette begleiten die jungen Menschen als Mentoren und laden sie ein, ihnen im neuen Labor über die Schulter zu schauen.

"Wir bei CETENE glauben, dass echter Fortschritt mit Inklusion beginnt", sagte Dr. Giovanna Machado, Senior Researcher beim Zentrum für strategische Technologien des Nordostens. "Durch Futuras Cientistas und in Zusammenarbeit mit Roquette eröffnen wir jungen Frauen die Möglichkeit, in Wissenschaft und Technologie einzutauchen und zwar nicht nur als Studenten, sondern als zukünftige Führungskräfte. Wenn wir in ihr Potenzial investieren, investieren wir in eine gerechtere, innovativere und erfolgreichere Gesellschaft."

Mit diesem Meilenstein wird nicht nur die Eröffnung einer erstklassigen Anlage gefeiert. Er unterstreicht zudem den Einsatz der Geschäftsgruppe für Gesundheits- und Pharmalösungen für die Förderung von Innovation im pharmazeutischen Bereich und die Schaffung langfristiger Partnerschaften, die die Zukunft des Gesundheitswesens in Lateinamerika formen werden.

Über Roquette

Roquette ist ein führender Anbieter von pflanzlichen Inhaltsstoffen, Hilfsstoffen und pharmazeutischen Lösungen, der sich der Verbesserung der Qualität und der Anwendungsfreundlichkeit wesentlicher Produkte für Verbraucher und Patienten weltweit verschrieben hat.

Roquette beschäftigt weltweit mehr als 11.000 Personen in über 150 Ländern an mehr als 40 Fertigungsstandorten und 20 Zentren für Forschung und Entwicklung sowie Innovation. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.

Durch die Nutzung natürlicher Ressourcen wie Weizen, Mais und Cellulose kreiert Roquette leistungsstarke Inhaltsstoffen und Lösungen, die in Nahrungsmitteln des täglichen Bedarfs, oralen Medikamenten, fortschrittlichen Biopharmazeutika und Bioprodukten eingesetzt werden.

Roquette ist ein Unternehmen in Familienbesitz, das von einer langfristigen Vision und einem kontinuierlichen Engagement für Innovation angetrieben wird. Seit fast einem Jahrhundert ermöglicht Roquette ein besseres Leben und schafft eine nachhaltige Zukunft mit den besten Inhaltsstoffen, die die Natur zu bieten hat.

