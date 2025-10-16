© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Stefan JeremiahJPMorgan-CEO Jamie Dimon hat in dieser Woche einen riesigen Investitionsplan für strategische Wachstumsbranchen vorgestellt. Die Bank will den kommenden zehn Jahren bis zu 10 Milliarden US-Dollar direkt investieren. Die größte Bank der USA setzt dabei auf vier Schlüsselbereiche: Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, "Frontier"-Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Quantencomputing, Energiespeichertechnologien einschließlich Batterien sowie fortschrittliche Fertigung und Lieferketten. Hinzu kommen 27 Unterkategorien wie KI, Atomenergie, autonome Roboter oder Netzsicherheit. Diese Investitionen sind Teil der neuen "Security and Resiliency Initiative" - "Sicherheits- und …Den vollständigen Artikel lesen ...
