Die Wahrscheinlichkeit einer Marktkorrektur im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei "ziemlich hoch", warnte der ehemalige Meta-Manager und britische Politiker Nick Clegg am Mittwoch.Zugleich wandte er sich gegen das Konzept einer sogenannten künstlichen Superintelligenz. Clegg, der frühere stellvertretende Premierminister des Vereinigten Königreichs und heutige Leiter der Politikabteilung des US-Techkonzerns Meta, sagte, der aktuelle KI-Boom habe zu "unglaublichen, verrückten Bewertungen" geführt. "Es gibt geradezu krampfhafte Aktivitäten - fast stündlich neue Deals", sagt er gegenüber CNBC. "Da muss man sich schon fragen: Wow, das könnte auf eine Korrektur hinauslaufen", so Clegg
