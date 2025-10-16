The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.10.2025

ISIN Name

CA75974M1059 RENEGADE GOLD INC.

AU000000D2O3 DUXTON WATER LTD

CA3001442019 EVERGOLD CORP.

JP3921240002 MEDPEER INC.

XS1859337419 ALTICE FRANCE 18/27 REGS





