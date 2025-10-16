The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2025
ISIN Name
CA75974M1059 RENEGADE GOLD INC.
AU000000D2O3 DUXTON WATER LTD
CA3001442019 EVERGOLD CORP.
JP3921240002 MEDPEER INC.
XS1859337419 ALTICE FRANCE 18/27 REGS
