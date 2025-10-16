Heissgelaufene Aktien zu kaufen, war bekanntlich noch nie die beste Idee - gefallene Engel, die derzeit kaum einer will, können hingegen die wahren Schätze von morgen sein. In einem volatilen Marktumfeld mit steigenden Zinsen und anhaltender Konjunkturunsicherheit suchen Anleger nach fundamental soliden, aber günstig bewerteten Titeln. Drei Schätzchen aus unterschiedlichen Branchen stechen aktuell hervor: Edison International, Moderna Inc. und Hypoport ...Den vollständigen Artikel lesen ...
