DJ Trump will mit Putin in Budapest über Ende des Ukraine-Kriegs sprechen

Von Lara Seligman und Meridith McGraw

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump wird sich nach eigenen Worten bald mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest zu Gesprächen über die Beendigung des Ukrainekriegs treffen. Vereinbart wurde das Treffen in der ungarischen Hauptstadt während eines Telefonats der beiden Staatsoberhäupter, das einen Tag vor Trumps Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus stattfand.

"Ich habe soeben mein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beendet, und es war ein sehr produktives Gespräch", schrieb Trump auf Truth Social. Am Ende des Telefonats hätten sich die beiden Staatsoberhäupter darauf verständigt, nächste Woche ein Treffen zwischen hochrangigen Beratern unter der Leitung von US-Außenminister Marco Rubio zu vereinbaren. Danach werde es ein persönliches Treffen zwischen Trump und Putin in Budapest geben, fügte Trump hinzu.

Trumps Äußerung, das Gespräch mit Putin sei "produktiv" gewesen, scheint die Aussichten zu dämpfen, dass die USA der Ukraine ein leistungsfähiges neues Waffensystem liefern werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 13:45 ET (17:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.