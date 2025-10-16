Lyten gibt bekannt, dass es die Übernahme von Northvolt Dwa in Danzig, Polen, der größten Produktionsstätte für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) in Europa, abgeschlossen hat.

Lyten nimmt die Produktion und Produktentwicklung bei Northvolt Dwa unverzüglich wieder auf und strebt einen Verkauf noch vor Jahresende an.

Lyten ist auf dem besten Weg, die Übernahme der verbleibenden Northvolt-Vermögenswerte in Schweden und Deutschland im 4. Quartal 2025 abzuschließen.

Lyten, der weltweit führende Anbieter von Lithium-Schwefel-Batterien und Energiespeichern, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Northvolt Dwa in Danzig, Polen, abgeschlossen hat. Northvolt Dwa ist eine 25.000 Quadratmeter große Produktions- und Forschungs- und Entwicklungsanlage für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), die 2023 eröffnet wurde. Die Anlage verfügt über Anlagen zur Steigerung der Produktionskapazität für Energiespeicher auf 6 GWh und kann in Zukunft auf bis zu 12 GWh erweitert werden.

Gdansk, Poland Lyten's new Dwa Battery Energy Storage System (BESS) Manufacturing Facility, one of the largest BESS production sites in Europe. The site offers approximately 6 GWh of annual capacity, expandable up to 12 GWh.

Die Übernahme von Northvolt Dwa beschleunigt den Einstieg von Lyten in den schnell wachsenden BESS-Markt. Der Standort Danzig wird als wichtiger EU-Hub für die BESS-Produktion von Lyten dienen und Produkte in Länder in der gesamten EU und weltweit exportieren. Lyten beabsichtigt, den Neustartprozess unverzüglich einzuleiten und die ersten kommerziellen Einheiten noch vor Ende 2025 vom Band laufen zu lassen.

"Die Northvolt Dwa-Anlage in Danzig ist eine Anlage von Weltklasse, die den schnell wachsenden und strategisch wichtigen BESS-Markt bedient. Da die Nachfrage nach Strom weltweit weiter steigt, um KI und die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen, wird die dezentrale Energiespeicherung immer wichtiger", sagte Dan Cook, CEO und Mitbegründer von Lyten. "Wir sehen eine weltweite Nachfrage und nehmen die Produktion sofort wieder auf, um noch vor Jahresende mit der Erfüllung von Aufträgen zu beginnen."

Lyten hat im dritten Quartal 2025 das BESS-Produktportfolio und das geistige Eigentum von Northvolt übernommen. Das erste Produkt, das bei Northvolt Dwa hergestellt wird, ist das Voltpack Mobile System (VMS). Die modulare BESS-Produktfamilie der 3.Generation ist für die schnell wachsenden Märkte in den Bereichen Gewerbe, Industrie und Rechenzentren optimiert.

Robert Chryc-Gawrychowski wurde kürzlich zum CEO von Lyten Poland ernannt und wird die Geschäfte bei Northvolt Dwa leiten. Robert war zuvor CEO von Northvolt Poland und leitete die Aktivitäten von Northvolt in Polen während der Planung, dem Bau und der Inbetriebnahme von Northvolt Dwa.

Robert erklärte: "BESS ist heute eine entscheidende Technologie für die Energiesicherheit und die wirtschaftliche Entwicklung, und es wird immer wichtiger, dass Europa in der Lage ist, Batterien vor Ort herzustellen. Wir sind dankbar für die Unterstützung dieser Akquisition durch die polnische Regierung auf Stadt-, Provinz- und nationaler Ebene und für ihre gemeinsame Begeisterung für Danzig als wichtigen BESS-Hub für Europa."

Andrzej Domanski, polnischer Minister für Finanzen und Wirtschaft, erklärte: "Die Aktivitäten von Lyten in Danzig sind Teil eines umfassenderen Prozesses zur Entwicklung fortschrittlicher Energietechnologien in Polen und ganz Europa. Die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich fördert den Wissenstransfer, Innovationen und das Wachstum lokaler industrieller Fachkompetenz. Wir unterstützen Projekte, die zum Aufbau einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft beitragen."

Aleksandra Dulkiewicz, Präsidentin von Danzig, fügte hinzu: "Für Danzig bieten die Aktivitäten von Lyten die Möglichkeit, bei der Schaffung von Energieinnovationszentren zusammenzuarbeiten. Wir sehen viele Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit von Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften mit Universitäten über Pilotprojekte bis hin zu anderen Aktivitäten, die mit der Entwicklungsstrategie Danzigs und den nationalen und regionalen wirtschaftlichen Spezialisierungen im Einklang stehen.

Am 7. Augustgab Lyten verbindliche Vereinbarungen zum Erwerb aller verbleibenden Northvolt-Aktivitäten in Schweden, Polen und Deutschland bekannt, deren Produktionsanlagen einen Buchwert von insgesamt rund 5 Milliarden US-Dollar haben. Der Abschluss der verbleibenden Akquisitionen in Schweden und Deutschland wird voraussichtlich bis zum 4. Quartal 2025 andauern.

Über Lyten

Lyten wurde 2015 gegründet und ist weltweit führend im Bereich Lithium-Schwefel-Batterien. Das Unternehmen hat mehr als 625 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalinvestitionen erhalten und sich eine Absichtserklärung über eine Finanzierung in Höhe von 650 Millionen US-Dollar von der Export Import Bank der USA gesichert. Der US-Hauptsitz von Lyten befindet sich in San Jose, Kalifornien, und der europäische Hauptsitz in Luxemburg.

Das Unternehmen verfügt über mehr als 540 erteilte oder angemeldete Patente und produziert derzeit in San Jose, Kalifornien. Im November 2024 gab Lyten die Übernahme des Batteriewerkes von Northvolt in San Leandro, Kalifornien, bekannt, um die Produktion zu steigern und die Nachfrage nach in den USA hergestellten Batterien zu decken. 2024 gab Lyten die Integration in das Elektrofahrzeug Halcyon Concept von Chrysler bekannt. Lyten-Lithium-Schwefel-Zellen weisen unter Satellitentestprotokollen mehr als 3000 Zyklen auf. Lyten verkauft Lithium-Schwefel-Batterien kommerziell auf dem schnell wachsenden Drohnen- und Verteidigungsmarkt.

Lyten wurde von Fast Company als achtinnovativstes Energieunternehmen ausgezeichnet und 2024 und 2025 vom Time Magazine zu einem der führenden amerikanischen Unternehmen für grüne Technologien gekürt. 2025 wurde Lyten zum dritten Mal in Folge vom Silicon Valley Defense Journal in die Liste der 100 führenden Unternehmen für nationale Sicherheit aufgenommen.

