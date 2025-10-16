© Foto: Richard Drew - AP

Die US-Regionalbanken Zions und Western Alliance müssen hohe Abschreibungen hinnehmen, die Aktien fallen zweistellig. Die Wall Street reagiert nervös. Bahnt sich eine neue Bankenkrise an?Nach Sorgen um faule Kredite haben die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag mit klaren Verlusten gehandelt. Zu den anhaltendem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie dem Shutdown der Regierung gesellt sich nun auch noch die Sorge vor neuen Turbulenzen im Bankensektor. Der Dow Jones liegt am Nachmittag mehr als 400 Punkte im Minus - nachdem er zwischenzeitlich noch 170 Punkte zugelegt hatte. Der S&P?500 büßte fast ein Prozent ein, nachdem er zuvor 0,6 Prozent im Plus lag. Auch der Nasdaq gab 0,9 …