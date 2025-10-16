Bitcoin-Kurs-Prognose: Nächsten zwei Tage sind entscheidend

Wieder einmal wurde der Krypto-Markt von der Geopolitik und dem Handelskrieg belastet, wobei sich beide gegenseitig beeinflussen. Was in der letzten Zeit alles Wichtiges passiert ist und wie der Ausblick aussieht, erfahren Sie jetzt in der folgenden Bitcoin-Kurs-Prognose.

Das hat den Bitcoin-Kurs zuletzt beeinflusst

Profitieren konnte der Bitcoin-Kurs zuletzt wieder etwas von dem gerade stattfindenden Gespräch zwischen den Präsidenten der USA und Russland, nachdem es zuletzt zu einer Verschlimmerung der Lage gekommen war. Schließlich würden die Vereinigten Staaten mit der Lieferung der Langstreckenraketen Tomahawk wieder einmal eine rote Linie der russischen Nukleardoktrin übertreten. Selenskyj erhofft sich somit hingegen eine größere Gesprächsbereitschaft.

Allerdings kann man sie nicht von Atombomben unterscheiden, was ihren Einsatz so gefährlich macht, auch wenn die Trefferquote laut Scott Ritter nur bei rund 6 bis 7 % liegen soll. Trotzdem hatte die Entscheidung bereits zu harter Kritik aus Russland sowie beidseitigen Drohungen geführt. Aber auch China reduzierte als Reaktion die Exporte von seltenen Erden an Verteidigungsunternehmen.

Trump is live tweeting during his phone call with Putin. pic.twitter.com/fEXOkO9M9g - Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 16, 2025

Die Investoren sind dennoch in dem aktuellen Marktumfeld etwas verunsichert, da der US-Kriegsminister China droht und auch Indien nun erneut gegen Russland in Stellung gebracht werden soll. Dennoch wird Bitcoin bisher eher als Risiko-Assets in einem solchen Umfeld betrachtet, auch wenn er langfristig davon sogar profitieren kann.

Auch an dem steigenden Goldpreis lässt sich unter anderem die Verunsicherung der Investoren erkennen, der erste heute wieder mit mehr als 4.300 USD ein neues Allzeithoch ausbilden konnte. Derweilen hat Bitcoin heute 1,65 % und der breite Krypto-Markt 1,63 % seines Wertes verloren. Zudem werden wieder Mittel aus den BTC-ETFs abgezogen, während ebenfalls das Open Interest deutlich abgenommen hat.

Aber auch der VIX hat heute wieder mit 23,37 ein neues Hoch ausgebildet, während der Crypto Fear & Greed Index von 34 auf 28 und somit das untere Ende der Angstzone gefallen ist. Die Bitcoin-Dominanz steigt zwar wieder leicht auf 58,6 %, jedoch bringt das BTC in einem so bärischen Marktumfeld auch nicht viel, auch wenn der Oktober saisonal unterstützt.

Ausblick auf den Bitcoin-Kurs in der nächsten Zeit

Morgen wird sich Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen, sodass sich neue Details bezüglich der Genehmigung der Tomahawk-Raketen ergeben könnten. Sollten diese zugelassen werden, dürfte eine härtere russische Antwort zu erwarten sein, da es auch wieder einmal eine direkte Involvierung der USA bedeutet. Diese könnte im Extremfall zu einer Korrektur führen, die jedoch meist nur von kurzer Dauer ist.

Die neuen Gespräche könnte für eine Deeskalation sorgen, welche sich wiederum förderlich auf den Handelskrieg auswirken könnte. Dennoch wurden die Beschränkungen laut China nur für Unternehmen aus dem Verteidigungssektor vorgenommen. Somit könnten auch die USA von der Erhöhung der Importzölle absehen.

Verantwortliche der amerikanischen Notenbank haben derweilen den Ausblick auf eine dovishe Geldpolitik noch einmal bekräftigt. So äußerte Miran, dass man langsam von dem Quantitative Tightening absehen soll und um 50 Basispunkte kürzen könne, jedoch eher 25 zu erwarten sind. Letztere hielt Waller heute auch für angemessen, um den angeschlagenen Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Federal Reserve Governor Christopher Waller said officials can keep lowering interest rates in quarter-percentage-point increments to support a faltering labor market amid economic uncertainty https://t.co/H5b0JRE7Lr - Bloomberg (@business) October 16, 2025

Die Fed Fund Futures preisen derweilen für Ende Oktober zu 99,0 % 25 Basispunkte und sogar zu 1 % 50 Basispunkte ein. Somit sind die Erwartungen bezüglich einer dovishen Geldpolitik sogar noch einmal gestiegen, da die Philly Fed Herstellungsindex gesunken ist. Trotzdem wurden von den Herstellern zuletzt auch höhere Preise gezahlt, was auf stagflationäre Effekte schließen lässt - die kurzfristig bärisch und langfristig bullisch sind.

Durch weitere Liquidität dürfte Bitcoin trotz temporärer Korrekturen weiterhin steigen und bis Jahresende Kurse von 150.000 USD bis 200.000 USD erreichen, auch wenn temporär eher von einer Seitwärtsphase mit leichtem Abwärtspotenzial auszugehen ist, bis der Handelskrieg gelöst wurde.

Auf der Unterseite befinden sich derzeit kaum Orders, sodass der BTC-Kurs schnell weitere Verluste erleiden kann. Für eine Fortsetzung der Rally muss zunächst die Liquidität bei 113.841 USD überwunden werden. Trumps Gerichtstermin Anfang November wegen der illegalen Zölle könnte ebenfalls noch einmal den Bullenmarkt verstärken, wenn diese aufgehoben werden sollten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.