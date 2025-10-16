BANANA crasht, da Konkurrent Snorter Bot Token in 4 Tagen ICO beendet

Auf dem Markt der Krypto-Trading-Bots wird für Banana Gun die Luft immer dünner. Denn in wenigen Tagen wird der neuartige Handelsroboter Snorter Bot Token seinen Presale beendet haben, sodass der Launch unmittelbar erfolgen dürfte.

Bereits über die letzten Tage haben die Investoren den BANANA-Coin abgestoßen, was vermutlich in Vorbereitung auf den nahenden Start von Snorter geschieht. So hat der BANANA-Kurs allein im Wochenvergleich 21,78 % verloren.

In der Zwischenzeit hat der Presale der SNORT-Coins mehr als 4,8 Mio. USD eingeworben und das Verkaufstempo über die vergangenen Tage sogar noch einmal deutlich gesteigert, was die Theorie der Rotation wiederum bekräftigt.

Zudem verdeutlicht es, wie viele Investoren sich noch die guten Startkonditionen von Snorter Bot Token sichern wollen. Denn nun beginnt die Startphase, mit einem starken Rückenwind und einer überzeugenden Technologie, mit welcher die chancenreichsten Coins vor den anderen Anlegern aufgespürt werden.

Tatsächlich handelt es sich bei ihm um den schnellsten Krypto-Trading-Bot. Er nutzt die Solana-Geschwindigkeit und erweitert sie mit einer Multichain-Reichweite. Für all dies verlangt er die niedrigsten Gebühren auf dem gesamten Markt, während sich der außergewöhnliche Ameisenbär auf den Weg "to the moon" bewegt.

In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die SNORT-Coins für einen Preis in Höhe von 0,1081 USD angeboten, was jedoch nur noch für wenige Stunden der Fall sein wird. Zudem ist der Presale lediglich noch für 4 Tage verfügbar. Dann könnte er einige Anleger nach der Markteinführung bereits ins Staunen versetzen.

Deswegen ist Snorter mit seinem Erkennungsmechanismus im Fokus

Der Snorter Bot konnte aus gutem Grunde die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich ziehen. Denn er erobert all das, was die anderen Krypto-Trading-Bots bisher noch versäumt haben, um somit ein besonders überzeugendes und schwer ignorierbares Angebot bereitzustellen.

Snorter basiert auf der Solana-Blockchain, was eine sofortige Exekution von Orders und niedrige Gebühren bedeutet. Im Unterschied dazu werden die auf Ethereum basierenden Handelsroboter von der veralteten Technologie mit höheren Kosten und niedrigerer Geschwindigkeit belastet.

Zwar erheben auch Banana Gun und Maestro den Anspruch für sich, Multichain-Handelsroboter zu sein, allerdings zeigen die Umstände, dass dies nur auf Kosten der Nutzererfahrung möglich ist.

Neben diesen gibt es noch Trojan, der zu den härtesten Konkurrenten des Snorter Bots zählt. Denn dieser ist ebenfalls auf der Solana-Blockchain beheimatet und profitiert deshalb von einer vergleichbaren Leistungsfähigkeit. Im Unterschied zu Trojan handelt es sich bei Snorter jedoch um einen Handelsroboter, der auch auf anderen Chain operieren kann.

Der Snorter Bot zeichnet sich durch einen vollwertigen Token-Scanner aus, sobald dieser als App in dem Telegram-Messenger startet. Dabei werden die Transaktionswarteschlangen, Validatoren-Feeds und Liquiditätspools in Echtzeit überwacht.

Neu geschürfte Coins, Liquiditätspitzen und mehr werden somit erkannt sowie anschließend einem Filterprozess unterzogen, welcher dafür Sorge trägt, dass die Nutzer vor Honeypots, Rug Pulls, flachen Pools und mehr bewahrt werden.

Somit lässt sich der mit Tausenden von neuen Memecoins pro Tag überflutete Markt bewältigen, sodass die Nutzer weniger gute Chancen verpassen und nicht mehr so leicht Verluste erleiden.

Was übrigbleibt, sind die Memecoins mit echtem Breakout-Potenzial und das, bevor die Masse überhaupt von ihnen erfahren hat. Dementsprechend ist es so, als hätte man Insider-Reflexe in einer Welt, in der Millisekunden darüber entscheiden, wer den nächsten 100x-Gewinn erzielt.

Wie weit kann der SNORT-Coin im Wert steigen?

Laut einigen Gerüchten würde ein Zusammenhang zwischen dem Snorter Bot Token und Banana Gun bestehen, was leicht nachzuvollziehen ist. So handelt es sich bei beiden um Telegram-Trading-Bots mit einer eigenen Kryptowährung. Zudem verfügen beide über ein explosives Potenzial und haben die Märkte schon vor dem Launch erschlossen.

Banana Gun hatte mit seinem Fundraising allerdings nur 1,2 Mio. USD erzielt, bevor dessen Coin eine Marktkapitalisierung von 276 Mio. USD erlangte. Somit entspricht es also einer Steigerung von 230x.

Im Gegensatz dazu hat Snorter mit seinen rund 4,8 Mio. USD schon jetzt Banana Gun mit seinem Presale übertroffen. Dementsprechend scheinen die Investoren in dem Coin aufgrund der Vorteile ein viermal größeres Potenzial erkannt zu haben.

Basierend auf dem aktuellen Vorverkaufspreis von 0,1081 USD kommt der Snorter Bot Token aktuell auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 54 Mio. USD. Sofern die Anleger SNORT wie BANANA auf seinem Allzeithoch bewerten, könnte dieser auf 0,55 USD steigen, was einem Gewinn von 5x entsprechen würde.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/coins/banana-gun

Bemerkenswert sind allerdings die Vorzüge von Snorter. Dies sind sein Solana-natives Design, die hohe Interoperabilität und die niedrigsten Gebühren von 0,85 % für Tokeninhaber. Auf diese Weise erhält er einen internen Preiskatalysator, den Banana Gun nie hatte.

Sollte er den Hype um die Krypto-Trading-Bots und Memecoins richtig nutzen, so sind auch Kurse jenseits von 1 USD denkbar. Dies würde einem Gewinn von 8x bis 10x entsprechen. Aus diesem Grunde hat Snorter auch die Aufmerksamkeit von allen auf sich gelenkt.

So haben unter anderem Influencer wie Satoshi Sean, Crypto Tech Gaming und Crypto June über sein Potenzial berichtet. Aber auch führende Krypto-Medien wie Cryptonews und InsideBitcoins haben bullische Prognosen zwischen 30x und 100x aufgestellt.

Insgesamt verfügt der Snorter Bot Token über mehr Kapital, eine höhere Geschwindigkeit, eine bessere Technologie und ein größeres Aufwärtspotenzial. Mit der wachsenden Aufmerksamkeit bereitet sich das Team von Snorter schon auf den Launch vor, welcher den SNORT-Coin gen Mond katapultieren kann.

Nur noch wenige Tage für SNORT-Presale vor der Listung

Wer bisher noch gezögert hat, für den bleibt nun nicht mehr viel Zeit für den Vorverkauf von Snorter, da dieser schon in Kürze abgeschlossen wird. Besuchen Sie für die Teilnahme die Website des Snorter Bot Token, auf welcher SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarten akzeptiert werden.

Dann können Sie die von Ihnen bevorzugte digitale Geldbörse verwenden, wobei immer wieder die Best Wallet empfohlen wird. Denn Sie bietet eine besonders sichere, nahtlose und kostengünstige Erfahrung, während sie alle wichtigen Dienste für Kryptonutzer praktisch und kosteneffizient an einem Ort bündelt. Herunterladbar ist sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Wenn Sie mehr aus Ihrem SNORT-Investment machen wollen, können Sie die neu gekauften Coins auch sofort in dem Staking-Pool einsetzen, um auf diese Weise ein passives Einkommen von dynamischen 107 % pro Jahr zu erhalten.

Sicherheitshalber sollten Sie sich dem Snorter Bot Token auch in den sozialen Medien auf X und Instagram anschließen, damit Ihnen keine wichtigen Ankündigungen entgehen oder Sie erst zu spät von ihnen erfahren.

Jetzt Snorter Bot Token besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.