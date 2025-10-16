Mit dem Abschluss der Expo 2025 Osaka endet auch die Mission des Kuwait-Pavillons, der zu den meistbeachteten nationalen Pavillons gehörte. Mit seiner eindrucksvollen Architektur und seinen spannenden Inhalten überzeugte der Pavillon durch seine Fähigkeit, Besucher zu begeistern, zu informieren und zu inspirieren.

Kuwait Pavilion concludes Expo 2025 Osaka journey as one of the most admired and celebrated pavilions (Photo: AETOSWire)

Seit seiner Eröffnung am 13. April 2025 hat der Pavillon Millionen von Besuchern empfangen und wurde als beliebtester Pavillon der Expo ausgezeichnet. Der im Sektor "Empowering Lives" gelegene Pavillon bot ein dynamisches, interaktives Erlebnis, das einem weltweiten Publikum das Erbe, die Umwelt, die Menschen und die Zukunftsvisionen Kuwaits näherbrachte. Die ansprechenden Ausstellungsstücke und interaktiven Angebote wurden sorgfältig konzipiert, um Besucher aller Altersgruppen, Fähigkeiten und Hintergründe zu erreichen und so ein inklusives und unvergessliches Erlebnis für alle zu gewährleisten.

Das Design des Pavillons, das von den Meeres- und Wüstenlandschaften Kuwaits inspiriert war, zählte zu den architektonischen Highlights der Expo. Die offene Struktur wurde gekrönt von einer zentralen Kuppel und beherbergte multisensorische Erzählungen und digitale Ausstellungen, die den Wandel der Identität und die Ambitionen Kuwaits im Rahmen der Kuwait Vision 2035 präsentierten.

Auch jenseits von Design und Inhalten fand der Pavillon große Beachtung in den führenden japanischen und internationalen Medien. Das Programm wurde vielfach für seine klare Botschaft und kulturelle Tiefe gelobt und galt als Musterbeispiel dafür, wie Soft Power effektiv eingesetzt werden kann, um Sichtbarkeit herzustellen und den Dialog zu fördern.

Das Restaurant im Pavillon wurde für die traditionellen kuwaitischen Gerichte gepriesen, die ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt wurden. Es wurde schnell zu einem der meistbesuchten kulinarischen Anziehungspunkte der Expo.

Seine Exzellenz Salem Al Watyan, Generalkommissar des Pavillons des Staates Kuwait auf der Expo 2025 Osaka, erklärt im Rückblick: "Dieser Pavillon war Kuwaits Botschaft an die Welt. Er hat unsere Geschichte mit Aufrichtigkeit, Stolz und Offenheit erzählt. Wir haben unsere Werte und Ambitionen geteilt und von denen der anderen erfahren. Dieser Austausch und die dabei entstandenen Verbindungen gehören zu den wichtigsten Ergebnissen unserer Teilnahme."

Der Kuwait-Pavillon hinterlässt ein Erbe von durchdachter Interaktion und Kulturdiplomatie, das den Besuchern einen bleibenden Eindruck von der Identität, der Entwicklung und der globalen Ausrichtung des Landes vermittelt hat.

